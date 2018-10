Saoedi’s strooien met miljarden

Die mijlpaal claimt het Saoedische Public Investment Fund (PIF) na de laatste storting.

Het zet daartoe een deel van een meevaller van $170 miljard in, afkomstig van de verkoop van een belang in Saudi Basic Industries en het eerste, nog op handen zijnde openbare aanbod van aandelen van staatsoliebedrijf Saudi Aramco.

Volgens PIF-voorzitter Mohammed Bin Salman, tevens kroonprins van Saoedi-Arabië, is inmiddels $90 miljard ook van Apple en Amazon belegd in de twee Vision-fondsen die beleggen in technologiebedrijven zoals Uber.

Doorgroei naar $300 miljard is met andere toezeggingen in zicht, meldt Bloomberg.

Naar $600 miljard

Het Saoedische fonds, dat steeds minder in ruwe olie wil beleggen in ruil voor technologiebedrijven en duurzame industrie, was eerder benaderd voor een bijdrage aan het van de beurs halen van Tesla, maar Mohammed Bin Salman zag daar vanaf.

„We zitten nu op meer dan $300 miljard, we krijgen bijna $400 miljard”, aldus Mohammed Bin Salman. „Ons doel in 2020 is ongeveer $600 miljard te bereiken, ik denk dat we dat doel in 2020 zullen behalen.”

Dat is meer dan het doel dat PIF vorig jaar heeft aangekondigd, toen het meldde dat het wilde groeien tot $400 miljard in 2020. Eind 2015 had het fonds nog $152 miljard aan activa. Met de verkoop van 5% van de aandelen van het Saudische oliebedrijf Aramco zou alleen al $100 miljard gemoeid zijn.

Bekijk ook: Saudische kroonprins wil Apple en Google binnenhalen