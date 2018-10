Beleggers schrikken van woedeuitbarsting Italiaanse vicepremier

Salvini noemde topman Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie „de vijand van Europa”. Dit in reactie op de scherpe kritiek van de Europese Commissie op de laatste begrotingsplannen.

Italië heeft in percentage van het bruto nationaal product na het geredde Griekenland de hoogste schuld in de eurozone.

De risicopremie op tweejaarsschuld steeg maandagochtend met 20 basispunten. Beurzen gingen voor de derde dag op rij terug, de FTSE MIB verloor 2,3%.

De yield voor de tienjaars kwam maandag boven de 3,5% nadat EU-commissarissen Dombrovskis een Moscovici „significante afwijkingen” ten opzichte van eerdere afspraken constateerden in de Italiaanse plannen.

De Italiaanse schuldenklok in het treinstation van Rome voorspelt weinig goeds. Ⓒ AFP

In drie jaar tijd gaat volgens de meest recente begrotingsplannen het tekort met 2,4% omhoog. Oorspronkelijk was dat 1,6% in de opzet van de minister van Financiën Giovanni Tria.

Sinds de aankondiging op 27 september van de uitgaven voor een vlaktaks en verruiming van het pensioen staat de Italiaanse rente onder druk.

Over een week moet Italië de definitieve plannen inleveren. Pas dan is een officiële reactie van de Europese Commissie te verwachten. Sinds vorige week lopen op de achtergrond al wel gesprekken tussen Italië en Brussel.

Onrust herleeft

Achter de schermen is gesproken over het oplopende tekort, de publiek uitgesproken kritiek maandag door de Europese Unie schudde de obligatiemarkt wakker.

In reactie op de uitspraak uit Brussel steeg de yield voor tienjarige schuld naar 3,56%, tegen 3,41% vrijdagmiddag.

Beurshandelaren zien scepsis over Italiaanse plannen. Ⓒ EPA

Het verschil tussen de door beleggers veilig geachte Duitse staatsobligatierente en het Italiaanse schuldpapier was 295 basispunten, tegen 283,7 vrijdag.

Het tekort van Italië blijft altijd nog onder de 3% die de Europese Commissie als richtsnoer heeft genomen voor alle leden.

