Nobelprijs voor Economie naar Amerikanen

Romer en Nordhaus krijgen de prestigieuze onderscheiding voor hun onderzoek naar de integratie van klimaatverandering en technologische ontwikkeling in macro-economisch onderzoek. Romer is voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank. Nordhaus is verbonden aan de Universiteit van Yale.

