Groei economie OESO-gebied zwakt af

De zwakkere groei in de eurozone wordt veroorzaakt door vertragingen in Frankrijk en Italië. Ook in Groot-Brittannië is sprake van afzwakking. Voor Duitsland ziet de OESO een stabiele groei. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten, Japan, Canada, Rusland en China. In India trekt de groei aan en in Brazilië zwakt de groei af, aldus de OESO.

