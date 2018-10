DNB: huizenhausse houdt aan

Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de presentatie van het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit. „Ik voorzie nog geen omslag op de huizenmarkt.”

DNB constateert dat de woningmarkt oververhit is. „De krapte op de Nederlandse woningmarkt neemt verder toe. Dit blijkt onder meer doordat woningen korter te koop staan en vaker boven de vraagprijs verkocht worden. Zo wordt in Amsterdam en Utrecht ongeveer 70% van de woningen boven de vraagprijs verkocht.”

Grote beleggers

De financiële toezichthouder bevestigt het beeld dat in de Randstad steeds meer grote beleggers actief zijn op de huizenmarkt: „Opvallend is de sterke stijging van het aantal aankopen door particuliere beleggers. In de vier grote steden waren particuliere beleggers goed voor 21% van alle woningaankopen in 2017.”

De huizenmarkt is weer helemaal terug sinds de diepe crisis. „Gemiddeld liggen de nominale huizenprijzen weer boven het niveau van de vorige piek in 2008.” Dat is gunstig voor mensen die tijdens de huizencrisis ’onder water’ stonden. Hun hypotheek was hoger dan de waarde van hun huis: „Door de forse huizenprijsstijgingen neemt de onderwaterproblematiek snel af: was in 2013 voor ruim 35% van de huiseigenaren de waarde van de woning lager dan de hypotheekschuld, in het tweede kwartaal van 2018 was dit percentage gedaald naar krap 6%.”

Te weinig aanbod

Knot verklaart de snel gestegen woningprijzen door ’tekortschietend aanbod’. Daarom is de kans op een huizencrisis momenteel niet zo groot, stelt hij. „Ik zie geen reden voor een omslag zolang het aanbod zich zo langzaam aanpast aan de vraag.”

Over de commerciële vastgoedmarkt is DNB veel bezorgder. Knot wijst op ’de zoektocht naar rendement’ van veel vastgoedbeleggers. Bij de huidige lage rente is het zoeken naar rendabele investeringen met als risico dat geld wordt gestopt in onverstandige projecten. Knot: „Daardoor is de commerciële vastgoed vatbaar voor een omslag in marktsentiment.”

Vrije huur

DNB heeft er moeite mee dat er nog steeds relatief weinig aanbod is in de vrije huursector. „De sociale huursector wordt gesubsidieerd via de huurtoeslag”, aldus Knot. „En de overheid subsidieert ook de koopmarkt via de hypotheekrenteaftrek. Dan moet je niet verrast zijn dat de vrije huursector die niet wordt gesubsidieerd zich minder ontwikkelt.”

Starters makkelijker een hypotheek verstrekken zodat ze beter aan een huis kunnen komen, vindt DNB echter een slecht idee: „Een hoge schuld maakt huishoudens echter kwetsbaar en versterkt de conjuncturele schommelingen. Daarnaast zou een vergroting van de leenruimte bijdragen aan verdere oververhitting van de woningmarkt.”