Gouden tips van ondernemers voor ondernemers

Op zoek naar kritiek

Kritiek is nooit leuk om te krijgen, maar toch kun je er een hoop van leren. Actief op zoek gaan naar kritiek is dan ook een van de tips die een ondernemer geeft in het uitgebreide onderzoek van Telfort Zakelijk. ,,Zoek een kritisch persoon en stel vragen.” Die criticasters kunnen collega’s zijn, maar ook klanten, zo geeft een zzp’er aan: ,,Klanten zijn ook gewoon mensen met wie je op een normale manier kunt communiceren en veel van kunt leren. Ook al is het misschien in eerste instantie lastig om te horen wat je niet goed doet.”

Netwerken

Het opbouwen van een behoorlijk netwerk is van groot belang voor zzp’ers. Uit het onderzoek blijkt dat het essentieel is om te werken aan een uitgebreid netwerk. Zelfstandigen kunnen elkaar ook vaak versterken door samen op te trekken. Je kunt namelijk heel goed samen en toch zelfstandig zijn! Het is dus zinvol om workshops en netwerkbijeenkomsten af te struinen.

Gebruik social media

Uit het onderzoek blijkt ook dat het echt werkt om via LinkedIn en Facebook een netwerk op te bouwen. Niet alleen om er business uit te halen, maar ook om handige tips te vinden. Je kunt op social media heel goed met bepaalde thema’s en interesses groepen vormen en op die manier rond het door jou gewenste onderwerp relevante relaties opdoen.

De verschillende social media worden verschillend gebruikt: LinkedIn is voor het delen van knowhow, Facebook biedt een platform waar veel hulp wordt gevraagd en geboden. Je kunt daar klussen vinden en zelfstandigen komen er ondernemers tegen waarmee ze wellicht samen kunnen werken. Facebook wordt vooral veel gebruikt door zzp’ers in de creatieve sector zoals fotografen en ontwerpers, zo blijkt uit het onderzoek.

,,Bouw een netwerk op en zorg dat bekend wordt waar jij in uitblinkt. Focus je niet op iedereen, maar ga gericht te werk. Je moet je realiseren dat echt niet iedereen op jou zit te wachten”, is een van de aanbevelingen.

Handige tips online

,,Check ook regelmatig eens YouTube, want daar wordt werkelijk van alles uitgelegd”, geeft een zzp’er als advies. ,,Behalve informatie kun je er ook veel inspiratie uit halen.”

Verder wordt het gebruik van apps zoals die van de Belastingdienst en Kamer van Koophandel aangeraden,

Reageer adequaat

Niet alleen een fysiek netwerk is belangrijk, ook het wifi- en telefonienetwerk is van groot belang. Vooral voor startende zzp’ers is het zaak snel en adequaat te reageren op (aan)vragen van (potentiële) klanten, zo blijkt uit de vele tips. Je moet je kansen pakken; voor jou tien anderen.

Omdat je natuurlijk lang niet altijd bovenop een router zit, is het hebben van een betrouwbaar netwerk dus noodzaak.

