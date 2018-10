’Energietransitie kan 159 miljard euro kosten’

De toezichthouder heeft verschillende scenario’s onderzocht, voor het geval alles niet zo vlekkeloos verloopt als politici graag willen. Als er bijvoorbeeld lang onduidelijkheid is en dan opeens een fikse CO2-belasting komt of dat een nieuwe technologie de hele energiemarkt op zijn kop zet, dan kunnen banken dit financieel voelen. In een van de onderzochte scenario’s bedraagt de rekening een slordige 159 miljard euro.

DNB-president Klaas Knot nuanceert het onderzoek wel enigszins. Hij noemt de studie meer een „vingeroefening”, omdat dit soort berekeningen eigenlijk nog niet eerder zijn gedaan. Volgens het centralebankhoofd kunnen overheden onnodige kosten voorkomen door tijdig een effectief klimaatbeleid te voeren. En banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten alle risico’s, bijvoorbeeld bij beleggingen in fossiele energie, goed inprijzen zodat ze straks niet voor verrassingen komen te staan.