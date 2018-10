Olieprijs zakt in, ’sancties Iran verzacht’

De handelsbeperkingen gaan op 4 november in. Alle landen die met Iran handel drijven worden door de VS beboet of op een zwarte lijst gezet.

Die naderende deadline leidde afgelopen week tot een afname van aankopen en distributie en een stijging van de olieprijs.

Druk Europa

Maandag kwam meer geruchten in de markt dat de Amerikaanse blokkade gedempt wordt, na druk van oliekartel OPEC, China en Europese landen die handel met de, in grootte, derde exporteur van olie van OPEC willen voortzetten.

Tegelijkertijd heeft China als tweede economie van de wereld een rem op olie-importen uit de Verenigde Staten gezet. Nadat de Verenigde Staten de handelsbeperkingen tegen China in december 2015 had opgeheven, steeg de importen naar een maximum.

Alternatief gezocht

Sinds mei is een teruggang begonnen. In juni dreigde Peking nog een heffing van 25% op Amerikaanse olie te leggen.

In reactie zijn Amerikaanse oliebedrijven op zoek naar alternatieve afzetmarkten.

Brentolie verloor maandag rond het middaguur 1,2% in prijs. In drie dagen ging 4% van de prijs af bij $82,91 voor een vat van 159 liter.

De productie van Braziliaanse olie voor zijn kust profiteert volgens analisten van Bloomberg van een winst van de extreemrechtse presidentskandidaat Bolsonaro, die de winning minder in de weg zal staan.

Goud omlaag

Ondanks toenemende zorgen over de eurozone liepen termijnprijzen voor goud, doorgaans een vluchtheuvel, terug. Ook zilver en palladium zakten in waarde.

De hele metaalmarkt verzamelt zich deze week in Londen voor het jaarlijkse congres van de Londen Metal Exchange. Beleggers zijn na zware weken voor termijncontracten in koper, veel gebruikt in nieuwbouwwoningen, veel optimistischer geworden over de rode graadmeter van economische groei.

Bekijk ook: Miljoenendiefstal kobalt Rotterdamse haven

De voorraden met koper zijn afgenomen, terwijl de premie op een ton koper alleen maar aan het stijgen is.

Die prijs moet binnenkort wel stijgen dankzij een uitputting van oudere mijnen en een gebrek aan investeringen in nieuwe bronnen, aldus grondstoffenhandelaar Trafigura.

Tussen de basismetalen ging nikkel voor levering over drie maanden maandag als een van de weinige metalen steviger vooruit.

Vizier op metalen

In de Britse hoofdstad worden ook de Oil & Money-conferentie en de zogeheten Sugar Week gehouden, waar grote handelspartijen signalen voor de rest van het jaar aanscherpen.

Trafigura-bestuursvoorzitter Jeremy Weir meldde in Londen wereldwijd robuuste vraag naar basismetalen te zien, terwijl aandelenmarkten ,,waarschijnlijk naar een correctie gaan”.

Opvallend is ook de stijging van Arabica (ICE)-bonen met bijna 11% stijging vorige week dankzij het herstel van de real, de munt van Brazilië, de munt van de grootste Latijns-Amerikaanse exporteur. In katoen wordt even minder verdiend dankzij een forse extra productie in de Verenigde Staten bij een onzekere vraag.

Opvallend is eveneens het bod van handelsbedrijven Vitol en Trafigura op een Zuid-Afrikaanse kolenmijn. Ondanks afbouw van kolengebruik, is de mijn noodzakelijk om aan de huidige vraag te blijven voldoen.

Belangrijkste grondstoffen

Goud: $ 1193 (-0,7%)

Zilver: $ 14,45 (-1,3%)

Koper: + $275 (-0,40%)

Tarwe: $ 517,75 (-0,6%)

Maïs: $ 366 (-0,5%)

Koffie: $111,15 (+2%)

Cacao: $76,50 (+0,1%)