Koopjesjagers stuwen Wall Street naar winst

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse winsten de handel uitgegaan. Beleggers die van recente koersdalingen wilden profiteren door flink in te kopen, duwden de graadmeters omhoog. Vooral grote technologiefondsen waren in trek. Dat verbloemde de heersende zorgen om oplopende besmettingsaantallen in Europa en de Verenigde Staten en het uitblijven een nieuw Amerikaans steunpakket.