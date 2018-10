Groen licht voor overname Com Hem door Tele2

Brussel - Tele2 mag de Zweedse kabelmaatschappij Com Hem overnemen. De Europese Commissie gaf daar het groene licht voor. Volgens de toezichthouder is er weinig overlap tussen de twee bedrijven en blijft er genoeg concurrentie over. Tele2 is in Zweden vooral actief op de markt voor mobiele telefonie, terwijl Com Hem zich richt op kabeltelevisie en -internet.