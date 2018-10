Graanreus keert fors dividend uit

Louis Dreyfus Company is een van ’s werelds grootste handelshuizen in voedingsproducten en meldde eerder een 40% daling van de halfjaarwinst.

De holding van het bedrijf is voor 80% eigendom van Margarita Louis-Dreyfus, de in Rusland geboren weduwe van Robert Louis-Dreyfus, een van de oprichters.

Vorige maand vertrok topman Gonzalo Ramirez Martiarena na drie jaar. Hij zocht „andere carrièrekansen”, ook zijn financiële rechterhand Armand Lumens vertrok om „persoonlijke redenen”.

Uitkopen

Volgens analisten vorige week tegen de Financial Times wilden beiden in een financieel krimpend bedrijf dat ook nog voor grote uitgaven staat niet langer voor de confrontatie met Margarita Louis-Dreyfus opdraaien. In vijf jaar versleet zij vijf topbestuurders.

Margarita Louis-Dreyfus zoekt kapitaal voor het uitkopen van familieleden.

Zij moet tegen het einde van dit jaar de aandelen van alle andere familieaandeelhouders uitkopen. Daarmee vergroot zij wel haar belang tot 96,6%.

Zij zoekt de middelen om een overbruggingslening voor de uitkoop van de familie te financieren, naar verluidt goed voor $900 miljoen.

Het bedrijf zag de wist vorig jaar met 50% teruggaan tot $67 miljoen, de omzet viel in de eerste jaarhelft van 2018 met 38%.

In de volatiele grondstoffenmarkt is Louis-Dreyfus dit voorjaar bovendien veel geld kwijtgeraakt. Vorig jaar is de nettoschuld van het handelsbedrijf met $1 miljard tot $3,6 miljard gestegen.