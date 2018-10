Tech omlaag op verdeeld Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag nagenoeg vlak gesloten na de verliesreeks van voor het weekeinde. Lang bleven de zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de Italiaanse begrotingsplannen boven de markt hangen, maar die ebden grotendeels weg. Wel sloten technologiebedrijven nog met verliezen.