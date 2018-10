Zzp’er blij met variatie

Zzp’ers vinden hun werk vaker dan mensen in loondienst gevarieerd. Ze geven ook vaker aan dat het nodig is om nieuwe dingen te leren en dat hun werk creativiteit vereist. Het werk van zelfstandigen is hierdoor vaker leerzaam.

Ruim 80% van de zzp’ers vindt het werk vaak of altijd gevarieerd, bij werknemers met een vast contract is dat 70%, van werknemers met een flexibel contract slechts iets meer dan de helft.

Taakvariatie

Een grotere taakvariatie zorgt voor meer tevredenheid met het werk. Ook autonomie, werkdruk, lichamelijke belasting, inkomen en werkzekerheid dragen bij aan arbeidsgeluk. Zzp’ers zijn tevredener dan mensen in loondienst over de variatie van hun werk, hun autonomie en de werkdruk. Werknemers in loondienst zijn daarentegen tevredener over hun inkomen en werkzekerheid.