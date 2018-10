Foto’s weer tastbaar maken

Beide heren zijn geen nieuwkomers in de ondernemerswereld. Dorrestijn heeft vijftien jaar online ondernemerservaring en na een loopbaan bij Google lonkte het ondernemerschap weer. Als eigenaar van een marketingbedrijf kwam Roos op zijn pad en samen gingen ze op zoek naar een product. Dorrestijn: „We wilden iets bouwen waar mensen blij van worden.” Al snel kwam de frustratie over al die vergeten foto’s naar boven. „Ik reis veel, Uri heeft een gezin: beide situaties leveren veel fotomomenten op, maar we kijken ze nauwelijks terug.”

Vinyl

Het eerste bedrijf van Roos was een online marketingbureau voor muzieklabels. „In die tijd zagen we al dat mensen ondanks de digitalisering, toch weer vinyl gingen kopen.” Achteraf gezien is volgens Roos daar al het zaadje geplant voor het tastbaar maken van mooie momenten.

Want dat is wat klikkie doet: elke maand maakt de gebruiker een selectie van de leukste gemaakte foto’s om thuis op te hangen, weg te geven of ouderwets in een album te plakken. Dorrestijn vergelijkt het met een handgeschreven kaartje: „Dat is toch veel leuker dan een e-card.”

Festivals

Het eerste prototype was in augustus 2017 klaar en sinds januari 2018 staat de software live. Activiteiten richting de klant doen de oprichters zelf, sales gebeurt veelal online. Het merk wordt steeds verder uitgebouwd, onder meer door aanwezigheid op festivals waar de doelgroep te vinden is. Dorrestijn: „En die is breed, want elke levensfase heeft momenten waar je veel foto’s van neemt, maar de primaire focus ligt op vrouwen tussen de 25 en 50 jaar.”

Concurrentie is er in de vorm van fotoprint-apps en albumtools, al zetten deze partijen vaak in op de verkoop van allerlei extra producten, zoals bedrukte mokken en shirts. Roos: „Wij willen uitgroeien tot een lifestylemerk. Zo zijn we bijvoorbeeld van plan ook fotografieworkshops voor de smartphone geven.”

Op dit moment bestaat het klikkie-team uit tien mensen. Onlangs haalde de start-up ruim vijf ton aan kapitaal binnen om te investeren in uitbreiding van het team, marketing en development. Ook is de dienst in augustus gelanceerd bij de zuiderburen. Doel is om klikkie binnen twee jaar met 100.000 gebruikers internationaal groot te maken.

Naam: klikkie B.V.

Wie: Jeffrey Dorrestijn en Uri Roos

Wat: Jouw mooiste foto’s, maandelijks thuis

Waar: Amsterdam

Officiële startdatum: 26-05-2017

Gedane investering: €515.000

Beoogde jaaromzet: €19 miljoen in 2020

Meer informatie: www.klikkie.nl