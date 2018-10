Facebook lanceert video-chat via speaker

Met zijn gadget Portal, in uitvoeringen van $199 en $349 per stuk met touch screen, gaat het microblog van Mark Zuckerberg de strijd aan met de videostreamdiensten van onder meer Google (Home), de HomePod van Apple en de Echo van Amazon. Ze zijn nog niet in Nederland te koop.

Facebook gebruikt voor Portal de stembesturing van Amazon, Alexa. Gebruikers blijven via de app overal online bij Portal.

Het social netwerk probeert hiermee gebruikers te binden aan zijn eigen chat- en belfunctie Messenger die in Portal is verwerkt.

Op maat

De uitbreiding naar videochats geldt als de volgende kans die techbedrijven zien om op grote schaal data binnen te halen. Zij claimen zelf daarmee steeds meer diensten zoals video-apps op maat te kunnen aanbieden aan miljoenen gebruikers.

Nieuwe entree naar diensten via Portal. Ⓒ FACEBOOK

Gebruikers kunnen op Portal met elkaar video’s en muziek bekijken, een trend die al razend populair is onder gamers. Facebook werkt voor deze dienst verder samen met Spotify Premium, Pandora en het Amerikaanse iHeartRadio voor het aanbod van muziek.

Entree naar diensten

In korte tijd zijn de slimme luidsprekers, van soms onder de $100 per stuk, die reageren op stemgeluid, de entree geworden om bijvoorbeeld apparaten in de keuken of woonkamer aan te zetten.

De Portal-videochatdienst is volgens tech-deskundigen voor Facebook, met naar eigen zeggen bijna 1,5 miljard gebruikers, een gadget dat kan helpen voorkomen dat gebruikers overstappen naar andere netwerken. Met ’Hey Portal’ kunnen de Facebook-gebruikers op het systeem van Alexa diensten laten beginnen.

Snelle groei

Naar verwachting zullen op deze dienst op termijn persoonsgerichte advertenties voor gebruikers komen.

Vooral in de VS gaat de opmars van stembesturing snel. Marktonderzoeker Adobe Analytics meldt dat 32% van de Amerikaanse consumenten zo’n slimme luidspeaker ergens in huis heeft staan.

Amazon leverde vorig jaar een miljoen van zijn Echo-luidsprekers met beeldscherm, aldus marktonderzoeker Canalys tegen Reuters. Dat zou snel oplopen naar vier miljoen gebruikers.

Privacyzorgen

De onthulling van de Portal stond naar verluidt al in mei gepland, maar zou toen zijn uitgesteld wegens een groot privacyschandaal rond Facebook. Kort daarvoor werd bekend dat persoonlijke gegevens van miljoenen Facebookgebruikers in handen waren gekomen van het onderzoeks- en campagnebureau Cambridge Analytica.

Om privacyzorgen voor te zijn, stelt Facebook in zijn presentatie dat alle gesprekken via de Portal privé blijven. Het techbedrijf gebruikt onder meer versleuteling om videochats vertrouwelijk te houden.