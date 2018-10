Familiezaken: ’Dna’ leidraad voor bedrijfsadvies

„Onze filosofie is dat bedrijven net als mensen dna hebben; een blauwdruk van wat ze zijn en waar ze voor staan”, vertelt Michael (32). „We hebben een scan ontwikkeld waarmee we dat dna in kaart brengen. Vervolgens helpen we onze klanten te groeien naar aanleiding van wat ze zijn en niet naar aanleiding van wat bijvoorbeeld hip is in de markt.”

Alexander (30) vult aan: „Vaak wordt advies gegeven op basis van wat de consultant als het gouden ei ziet. Er wordt niet altijd gekeken naar wat het bedrijf wil. Daar willen wij verandering in brengen.”

Natuurlijk

Voor de broers voelt samenwerken heel logisch. „We hebben ook met anderen samengewerkt, maar ik merk dat niets voor mij zo natuurlijk voelt als met Michael werken”, vertelt Alexander. „Door ons gedeelde dna en opvoeding hebben we dezelfde denkprocessen, maar we hebben een andere manier van doen en dat is een ideale combinatie”, denkt Michael.

Bang om hun relatie op het spel te zetten, zijn de twee niet. Ze hebben wat dat betreft ook een goed voorbeeld gekregen. „Onze opa en zijn broer hadden samen een vleesbedrijf en zij hadden de afspraak dat er nooit iets mocht gebeuren als een van de twee het daar niet mee eens was”, vertelt Michael. „Dat hebben wij van hen overgenomen en zelfs notarieel vast laten leggen; als wij niet allebei volledig achter een beslissing staan, gaat het niet door. Bij ons is de familieband leidend, boven het ondernemerschap.”