Prijzen nieuwbouw de lucht in

Met een prijsstijging van 9,3% in het tweede kwartaal van dit jaar, stijgen de prijzen van koopwoningen twee keer harder dan het Europese gemiddelde. De prijzen van nieuwbouwhuizen gaan zelfs nóg harder. Die schoten in dezelfde periode met 13% omhoog. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland is één van de zeven landen in de Europese Unie waar de prijzen van nieuwbouw boven het gemiddelde van 10% liggen.

Mede daarom zullen er dit jaar opnieuw minder mensen dan gemiddeld verhuizen. Slechts 5,2% van de Nederlandse woningen wisselt in 2018 van eigenaar, zo verwacht het Economisch Bureau ING. Dit is zelfs minder dan in de jaren voor de economische crisis, toen de woningmarkt eveneens op hol was geslagen. Indertijd wisselde jaarlijks gemiddeld 5,5% van de woningen van eigenaar. Voor 2018 komt dit neer op ruim 12.000 minder verkochte woningen. Met name in de Randstad begint de woningverkoop door het gebrek aan huizen stil te vallen. Hierdoor verwachten de ING-economen dat het gemiddelde nog zeker tot 2020 onder het aantal van voor de crisis blijft.

Hoewel er altijd al meer wordt betaald voor nieuwbouw, groeien de prijsverschillen met bestaande huizen de afgelopen drie kwartalen steeds verder uit elkaar. Mogelijk zien kopers op tegen verbouwingen voor bijvoorbeeld verduurzaming van een oudere woning, of hebben zij hier simpelweg te weinig eigen geld voor. Van mogelijkheden om extra te lenen voor verduurzaming wordt opvallend weinig gebruik gemaakt, meldden hypotheekverstrekkers eerder.