Stoomtrein puft weer langs Valkensburgse meer

Al vijftig jaar is het een goed bewaard geheim dat er in de Leidse regio een stoomtreintje rijdt. Deze week gaf burgemeester Cornelis Visser weer het vertreksein nadat het lijntje langs het Valkenburgse meer bijna een coronajaar buiten dienst was geweest.