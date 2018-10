DHL bouwt paskamers bij servicepunten

Meerdere steden zullen volgen, aldus DHL. Het idee is afkomstig van studenten van Avans Hogeschool in het kader van een onderzoek naar oplossingen voor de last mile, de bezorgfase. Vooral het terugsturen van pakketjes ergert veel klanten die via internet bestellen.

Bedrijven proberen die ergernis weg te nemen met allerlei maatregelen. Zo kun je afgekeurde spullen van Zalando in Amsterdam gratis laten ophalen. Online supermarkt Picnic sloot onlangs een overeenkomst met postbezorger Sandd. De supermarkt neemt na het afleveren van de boodschappen de webretouren mee in zijn elektrische wagentjes. Picnic begint in Utrecht, maar wil snel uitbreiden naar andere steden.

Tijd en gemak

,,De frisse blik van studenten kan onverwachte nieuwe inzichten opleveren’’, zegt Ronald Leunisse, managing director van DHL Express in Nederland. ,,Het idee van de paskamers sprong er uit. Tenslotte zijn tijd en gemak belangrijke factoren bij het online winkelen.’’