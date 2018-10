Column: ‘0-1 achter’

Ⓒ ANP XTRA

Er is in het kader van Brexit een felle strijd gaande. Europese landen doen er alles aan om bedrijven aan te trekken, of in het geval van het Verenigd Koninkrijk te behouden. Als land helpt het wanneer je kunt aantonen dat het gras bij jou ‘net iets groener is’ dan bij de buren. Zo heeft Frankrijk onlangs snel en haast onopvallend haar dividendbelasting flink verlaagd. Zij geven hiermee een belangrijk signaal af; wij zijn ‘open voor business’. Ook het VK blijkt strijdvaardig en heeft zwaar gevochten tegen het vertrek van Unilever.