Slimme speaker Google verstaat Nederlands

Behalve muziek afspelen, kunnen de slimme speakers gesproken tekst opvangen en via internet door de kunstmatig intelligentie van Google Assistent laten interpreteren. Via de speaker kan de Assistent antwoorden geven op vragen en opdrachten uitvoeren, van het instellen van wekkers, het bijhouden van agenda’s en de verlichting bedienen tot aan het bestellen van pizza’s en boodschappen.

Stemgestuurde technologie

Google werkt in Nederland onder andere samen met Bol.com en Albert Heijn uit het Ahold-concern, die beide de speakers gaan verkopen en volgens een woordvoerder van Google sterk geloven in de stemgestuurde technologie. Via toepassingen die gebruikers op de speaker kunnen installeren, kan namelijk direct contact gelegd worden met hun webwinkels.

De Aholdbedrijven lijken met hun samenwerking rond de Google Home Amazon een stapje voor te willen zijn op de Nederlandse markt. De Amerikaanse gigant is immers een formidabele concurrent op de e-commercemarkt en heeft in Engelstalige landen enorm succes met zijn Echo-speakers, waarin de slimme assistent Alexa huist.

Toppers onder kerstboom

In landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn slimme speakers al een paar jaar toppers onder de kerstboom. Inmiddels staat in 32% van de Amerikaanse huishoudens zo’n apparaat. Google verkocht vorig jaar in het vierde kwartaal er elke seconde wel een, schreef

Nog populairder dan de Google Home is Amazons Echo, waarin de slimme assistent Alexa huist, terwijl Apples de Homepod heeft als extra platform voor Siri. Ook Facebook lanceerde gisteren een apparaat waartegen gesproken kan worden, al lijkt dat vooral gemaakt voor social media gebruik. Geen van de andere luidsprekers verstaat vooralsnog Nederlands.