’Nouryon over paar jaar terug naar beurs’

Nouryon stond tot dinsdag bekend als Specialty Chemicals. De nieuwe naam Nouryon is een verwijzing naar het vroegere Deventerse chemiebedrijf Noury & van der Lande dat in de jaren zestig van de vorige eeuw opging in het Akzo-concern.

Volgens Shaver begint het chemiebedrijf aan een nieuw tijdperk, maar wordt het onder AkzoNobel ingezette beleid wel in grote lijnen doorgezet. De topman beloofde verder de nodige strategische investeringen te zullen doen. Hierbij zou moeten worden gedacht aan zo'n 300 miljoen euro per jaar, wat neerkomt op circa 6 procent van de omzet.