Nikkei lager in gemengde regio

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1,3 procent in de min op 23.469,39 punten. De automakers Toyota en Honda kampten met de duurdere yen en verloren ruim 3 procent. De Japanse yen wordt in onzekere tijden als een veilige haven gezien en steeg voor de vierde dag op rij in waarde.

De maker van bouwmachines Hitachi Construction Machinery, die veel producten verkoopt in China, daalde 2 procent. Ook de Japanse chipbedrijven werden van de hand gedaan na verliezen in de Amerikaanse chipsector. Tokyo Electron en Advantest leverden rond de 4,5 procent in.

De Chinese beurzen krabbelden wat op na de forse verliezen een dag eerder. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en in Hongkong won de Hang Seng-index 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney zette daarentegen de daling voort en verloor 1 procent. De Zuid-Koreaanse beurs was gesloten vanwege een nationale feestdag.