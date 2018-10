Duitse export krimpt licht

Economen hadden in doorsnee op een uitvoerstijging met 0,4 procent gerekend. In juli was nog sprake van een afname met 0,9 procent.

De Duitse import daalde in augustus met 2,7 procent. Dit cijfer viel fors lager uit dan de 0,1 procent krimp die in doorsnee werd voorzien. Een maand eerder was nog sprake van een stijging van de import met 2,8 procent.