Moederbedrijf MediaMarkt hard onderuit na winstalarm

Düsseldorf - Beleggers in Duitsland deden dinsdag de Duitse elektronicaverkoper Ceconomy massaal van de hand na een verlaging van de winstverwachting. Het bedrijf deed dat vanwege mindere resultaten bij dochters MediaMarkt en Saturn. In september had het bedrijf de winstverwachting ook al naar beneden bijgesteld, toen omdat de resultaten in Duitsland tegenvielen.