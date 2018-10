DSM rondt aandeleninkoop af

Met de aandeleninkoop voor stockdividend en optieplannen is een in augustus aangekondigd aandelenprogramma voltooid. In totaal werden in dat plan 1,1 miljoen aandelen teruggekocht. Daar gaf DSM 98,9 miljoen euro aan uit.

