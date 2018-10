Belcentrale en KPN hernieuwen samenwerking

KPN benadrukt dat de overeenkomst met Belcentrale een bestaand zakelijk contract behelst. Belcentrale zegt de opstelling van ,,concurrent" KPN te waarderen, juist omdat de partijen in de rechtszaal al meermaals tegenover elkaar stonden.

Bij consumentenprogramma Radar kwamen de laatste tijd de nodige klachten binnen over misleiding door Belcentrale. Dat bedrijf zou zich in gesprekken met potentiële klanten voordoen als onderdeel van KPN. Daarbij zou Belcentrale beweren dat de vaste lijn van KPN verdwijnt en dat overstappen voor consumenten gewenst is.

KPN zegt niet te stoppen met vaste telefonie. Het heeft meermaals een zaak tegen Belcentrale aangespannen.