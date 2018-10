'Fonds Al Gore aast op fintechbedrijf FNZ'

FNZ verzorgt technologie voor vermogensbeheerders, banken en verzekeraars. Zij kunnen met behulp van die producten goedkoper financiële diensten verlenen. Bekende klanten zijn de bank Barclays en verzekeringsconcern Aviva.

Het fonds Generation Investment Management van Al Gore en het pensioenfonds Caisse de dépôt et placement du Québec krijgen circa twee derde in het technologiebedrijf in handen. Ze kopen dat belang van private-equityinvesteerders General Atlantic en HIG Capital. Het resterende belang blijft in handen van oprichter en topman Adrian Durham en de circa vierhonderd medewerkers van FNZ.

Volgens Durham, die FNZ in 2003 oprichtte, helpt de investering zijn bedrijf verder uit te breiden. Hij verwacht het marktaandeel uit te kunnen breiden naar ,,biljoenen'' ponden aan beheerd vermogen, tegenover de circa 330 miljard pond die klanten nu met behulp van FNZ beheren.