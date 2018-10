'Klimaat voor olie-investeringen goed'

In de VS bleef een verwachte hausse aan investeringen in het eerste halfjaar uit zeggen de marktvorsers. Dat biedt in het tweede halfjaar extra mogelijkheden. De exploratie van nieuwe velden, met name dieper in de zee, wordt weer interessanter door de stijgende olieprijzen. Ook biedt de groeiende markt voor LNG kansen.

Kepler Cheuvreux verwacht dat SBM door de hogere olieprijzen en de dalende kosten een omslagpunt is gepasseerd. Het bedrijf zou ,,op zijn minst'' een marktaandeel van 25 procent moeten kunnen volhouden.

Het aandeel SBM steeg dinsdag 4,8 procent naar 16,48 euro.