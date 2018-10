’Opletten met verlengen spaarhypotheek’

In de jaren voor de crisis die in 2008 en 2009 uitbrak werden er ook veel hypotheken afgesloten. Mensen die toen een hypotheek met een looptijd van tien jaar afsloten, komen nu op het punt dat ze aan een nieuwe renteperiode kunnen beginnen.

In veel gevallen is dat goed nieuws. De rente is vaak flink gedaald ten opzichte van de piek voor de crisis en dus gaan de maandlasten vaak flink omlaag. Maar bij spaarhypotheken kan dat anders liggen, waarschuwt De Hypotheekshop.

Hogere premie

Bij de spaarhypotheek spaar je maandelijks in een kapitaalverzekering voor de aflossing van de hypotheek. Op de einddatum van die verzekering wordt het gespaarde bedrag uitgekeerd en kan de hypotheek als het goed is in een keer afgelost worden.

Het probleem van de spaarhypotheek is dat de woningbezitter elke maand een hoger premiebedrag in die kapitaalverzekering moet stoppen bij een lagere rente. Anders zit er op de einddatum niet genoeg geld in het potje om de hypotheek af te lossen.

Dus zorgt het overstappen naar een lagere rente er enerzijds voor dat de lasten voor het rentegedeelte omlaag gaan, maar anderzijds ook voor een hogere premie voor de kapitaalverzekering. In sommige gevallen kunnen de maandlasten volgens De Hypotheekshop zelfs enkele honderden euro’s hoger uitvallen dan waar mensen op gerekend hadden.

Niet genoeg informatie

De hypotheekketen wijst bij dit soort teleurstellingen ook naar de informatievoorziening van hypotheekverstrekkers. Die vermelden op het verlengingsvoorstel vaak alleen maar de nieuwe rentetarieven, maar niet wat de bijbehorende maandlasten zijn.

Zelf de premies opvragen kan ook lang duren. „We pleiten er derhalve voor dat geldverstrekkers de consument op dit punt beter gaan informeren, zodat deze weloverwogen kan kiezen”, luidt de oproep van De Hypotheekshop.