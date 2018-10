Storm VS blaast olieprijs omhoog

De Brent-prijs steeg rond 11.00 uur (Nederlandse tijd) naar $84,57 per vat, een plus van 0,8%. Daarmee kwam de jaartop van boven de $86 die begin deze maand werd neergezet weer in het vizier.

De hernieuwde opmars van de prijs van het zwarte goud werd in de hand gewerkt door de gevolgen van de storm Michael op de productie van olie in de VS.

Vooraf werd nog verwacht dat de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden die woensdag worden gepubliceerd omhoog zouden gaan.