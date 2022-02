Soros steekt miljarden in autobouwer Rivian

Rivian is voor 20% eigendom van webwinkelbedrijf Amazon. Die wil meer dan 100.000 elektrische busjes afnemen van Rivian.

Bij dergelijke productieaantallen is de autobouwer nog lang niet. Afgelopen december lag de productie van Rivian ’enkele honderden’ lager dan de doelstelling van 1200 auto’s. Het geeft aan dat het nog een hele uitdaging wordt om Tesla naar de kroon te steken, wat de start-up wil.

Ⓒ ANP/HH

Soros wil met zijn investering in ieder geval de productie helpen aanjagen. De kans is groot dat een deel van de productie in Nederland gaat plaatsvinden.

VDL Nedcar

VDL Nedcar en Rivian zijn in gesprek over de productie van auto’s in Born. Die gesprekken zijn onder meer de reden dat VDL Nedcar haast wil maken met de bouw van een nieuwe fabriek.

Daarvoor moet het Sterrebos gekapt worden. Die werkzaamheden zijn gisteren deels stilgelegd, omdat er een nest van een bosuil in een van de bomen is gevonden.