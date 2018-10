Verhuizing naar Amsterdam kost EMA €18 miljoen

Dat blijkt uit het jaarrapport van het EU-agentschap over 2017, dat door de Europese Rekenkamer is goedgekeurd. Het EMA onderhandelt nog met zijn huurbaas over het lopende huurcontract dat tot eind 2039 loopt. Als dat niet tussentijds kan worden beëindigd blijft het EMA zitten met een kostenpost van 465 miljoen euro die zal drukken op de begroting.

Het agentschap moet uit Londen weg omdat het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten. Amsterdam sleepte in november het felbegeerde bureau binnen na een loting met Milaan. Negentien steden hadden zich aangemeld.

Ook de Europese Bankautoriteit (EBA) moet uit Londen weg. Dit agentschap verhuist naar Parijs, waarvoor het 11,2 miljoen euro reserveert. De EBA wordt voor 40 procent uit de EU-begroting gefinancierd en voor 60 procent door de lidstaten. Als de Britten uit de EU zijn moet hun deel door de andere landen worden betaald.