'Investeerders azen op onderzoeker Nielsen'

Ⓒ BLOOMBERG

Londen - De in New York genoteerde marktonderzoeker Nielsen staat naar verluidt in de belangstelling van een groep investeerders waaronder Blackstone en Hellman & Friedman. Die zouden tezamen proberen om het bedrijf in te lijven voor een bedrag van 17 miljard dollar, zo meldde zakenkrant Financial Times op basis van bronnen.