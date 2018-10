'KPN nog fier aan kop met zakelijke telecom'

KPN, dat ook de merken Yes Telecom en Telfort Zakelijk voert, was in het tweede kwartaal goed voor ruim 49 procent van de totale zakelijke telecomomzet. Het marktaandeel lag 0,7 procentpunt hoger dan een jaar eerder, maar KPN’s omzet op dit vlak daalde in dezelfde periode met 7 procent.

Nummer twee VodafoneZiggo had ruim 27 procent van de markt in handen. Het marktaandeel liep 1,3 procentpunt terug en de zakelijke omzet zakte bijna 13 procent.

De markt voor zakelijke telecom als geheel kromp eveneens, met dik 8 procent op jaarbasis tot 579 miljoen euro. Mobiele telefonie, vaste telefonie, mobiel breedband en datanetwerken brachten minder geld in het laatje. Tegelijkertijd zat de omzet van zakelijk vast breedband in de lift.