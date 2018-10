Californië gaat simpele wachtwoorden verbieden

Een flutwachtwoord voor apparatuur is binnenkort illegaal in Californië. Ⓒ ANP

Amsterdam - In Californië, de thuisstaat van Silicon Valley, is wetgeving in de maak om waardeloze wachtwoorden te verbieden. Apparaten mogen vanaf 2020 niet meer worden verkocht met voorgeprogrammeerde wachtwoorden als ’admin’, ’123456’ of ’password’.