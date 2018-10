‘Na die weddenschap neem ik vaker het openbaar vervoer’

,,Het was zo’n beetje vaste prik. Als ik mezelf niet zat op te vreten achter het stuur, zat ik wel naast mijn vriend die op stoplichten schold en zich er iedere dag weer hartstochtelijk over verbaasde dat er weer een file stond. Nee, echt gezellig was het zelden in de auto. Daarom besloot ik een keer met de trein te gaan. ‘Dan ben ik er eerder dan jij’, zei ik tegen m’n vriend. Die weddenschap won ik glansrijk. Sindsdien ga ik vaker met het OV. Vooral als het mooi weer is, vind ik het heerlijk. Stukje fietsen naar het station, met de trein en daarna lopend naar het werk.”

Voor jezelf beginnen

Het was ook dankzij de trein waardoor Anne-Fleur besloot haar carrière over een andere boeg te gooien. ,,Het was niet zo dat ik mijn werk niet leuk vond, maar de sfeer werd met de dag minder. Niet zo gek, want we vielen van de ene reorganisatie in de andere. In de trein kwam ik een vriendin tegen die zei: ‘Joh, je moet lekker voor jezelf beginnen. Je bent goed in wat je doet en ik weet zeker dat jij heel veel klanten blij kunt maken.’

Thuis besprak ik het idee en mijn vriend was ook enthousiast. We begonnen er eigenlijk meteen al over te fantaseren. Uiteindelijk heb ik de stap gezet en ben ik gestart met mijn tekst- en communicatiebedrijf Bureau De VP. ”

Geen dag is hetzelfde

,,Ik mag wel zeggen dat ik voortvarend ben begonnen. Doordat ik verschillende klanten heb, ziet geen dag er hetzelfde uit. Dat geldt ook voor mijn vervoer. Ik heb nog wel een auto, maar vaak moet ik toch naar locaties waar die gewoon niet handig is. Dan pak ik een bus of de trein. En als er eentje beschikbaar is, neem ik graag een OV-fiets. Ik merk dat ik veel relaxter aankom op een afspraak als ik met het OV reis. Op de heenweg kan ik het gesprek goed voorbereiden en de terugweg gebruik ik meestal om aan een klus te werken. Of om te bedenken wat ik zal gaan eten”, lacht ze.

