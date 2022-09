Producent eetbare coating naar mkb-beurs voor groeisprong

Liquidseal heeft een vloeibare beschermlaag ontwikkeld voor groenten, fruit en bloemsoorten waardoor die producten blijven ’ademen’ en langer vers blijven. In Europa is het gebruik van de coating vooralsnog alleen toegestaan voor fruit met een harde schil zoals avocado, citrus, mango, meloen en papaja. In de Verenigde Staten mogen ook andere fruitsoorten en groenten ermee worden behandeld.

Door groente en fruit te voorzien van de coating neemt de levensduur toe, waardoor er minder voedsel verspild wordt. „Eenderde van de totale voedselproductie bereikt de consument niet”, zegt Liquidseal-directeur Victor Monster over de enorme verspillingen, en dat terwijl de voedseltekorten wereldwijd groot zijn. „Het gebruik van Liquidseal resulteert erin dat er na de oogst meer tijd is voor transport en groenten en fruit langer vers blijven in de supermarkten. Bovendien wordt het gebruik van pesticiden en plastic teruggedrongen.”

Liquidseal financiert met de opbrengst van de lening de beoogde internationale schaalvergroting. Op korte termijn hoopt het bedrijf zijn commerciële slagkracht te versterken met aparte landenmanagers in de vier groeimarkten India, Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten. Daarnaast wordt er geld gestoken in extra mankracht in het laboratorium, de aanschaf van extra apparatuur voor het lab en in voorraadfinanciering.