Brusselse ambtenaar: Staar je niet blind op nettobijdrage aan EU

Dat zegt Gert Jan Koopman, directeur-generaal Begroting van de Europese Commissie, in een interview met De Financiële Telegraaf. „Ik vind dat we veel nadruk leggen op de nettobijdrage. En dat we het iets meer moeten hebben over de strategische prioriteiten van de EU.”

De Commissie heeft voor 2021-2027 een begroting voorgesteld van circa €1300 miljard. De Nederlandse bijdrage daaraan gaat omhoog, omdat de Britten uit de EU stappen. Premier Rutte heeft daar grote moeite mee.

Trendbreuk

„Er vindt echt een trendbreuk plaats”, zegt topambtenaar Koopman over het begrotingsvoorstel. „In deze begroting geven we voor het eerst in de geschiedenis meer uit aan de nieuwe prioriteiten dan aan landbouw of structuurfondsen.”

Volgens de EU-ambtenaar was het niet doenlijk om de hele Britse bijdrage aan de begroting op de uitgaven te korten. „We denken dat het onverstandig is om de nettobijdrage van het Verenigd Koninkrijk, €12 miljard per jaar, volledig ten rekening te brengen van de uitgaven in de 27 lidstaten. Anders komen we er gewoon niet uit.”

Gestresst

De ophef over de begroting, kan Koopman niet plaatsen: „Ik begrijp niet zo goed waarom een begroting die minder dan 1/30e bedraagt van de nationale begroting zo gestresst zou moeten worden in een situatie waarin de uitdagingen waar de Unie voor staat groter zijn dan ze in vele decennia zijn geweest.”

De Nederlander is sinds 1 augustus de hoogste Brusselse ambtenaar op het begrotingsdepartement. Hij denkt niet dat Nederland er voordeel bij heeft dat hij die post nu bezet. „Uiteindelijk doen we als ambtenaar gewoon ons werk en dienen we de prioriteiten van de Europese Commissie. Maar ik denk wel dat ik een Nederlandse eigenschap als zuinigheid toch meebreng. Dat zit in mijn dna.”