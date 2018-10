Kun jij duizenden euro’s premie terugkrijgen?

De premies voor de overlijdensrisicoverzekering zijn sinds 2002 met ongeveer 60% gedaald. Als je gezondheidssituatie niet is veranderd, is het vaak mogelijk een veel goedkopere verzekering af te sluiten met exact dezelfde dekking, soms zelfs bij dezelfde verzekeraar.

Wat is er aan de hand?

Het Kifid, klachteninstituut voor de financiële sector, deed deze zomer een opmerkelijke uitspraak. Een consument had in 2004 een orv afgesloten bij zijn hypotheek voor €160.000, looptijd 22 jaar, voor €78 per maand. Op 1 mei 2017 past de klant haar orv aan bij dezelfde verzekeraar. De premie keldert naar €10 per maand. Deels doordat de klant vanuit zijn vorige polis recht had op winstdeling, zonder dit zou de premie €35 zijn geweest. Een fors verschil.

De klant klaagt zijn adviseur aan. Die heeft nooit rechtstreeks contact met hem opgenomen om te vertellen dat de premies voor orv fors zijn gedaald. Er zijn waren wel algemene mails verstuurd met de uitnodiging te praten over lagere maandlasten, maar die gingen niet specifiek over zijn polis. De klant zegt 151 maanden (12,5 jaar, de volledige looptijd) te veel te hebben betaald en eist dit bedrag terug. De geschillencommissie van het Kifid gaat niet zo ver, maar vindt dat de adviseur €43 (78-35) maal 76 maanden (de helft van de periode), dus €3268, moet betalen aan de klant.

Hoewel deze uitspraak van het Kifid bij uitzondering niet bindend is, besluit de adviseur het bedrag te betalen. De uitspraak is niet één-op-één te kopiëren naar andere gevallen.

Wat betekent dit voor anderen?

Volgens Kassa maken mogelijk heel veel mensen ook aanspraak op duizenden euro’s van hun adviseur. Uit een enquête van het BnnVara-programma blijkt namelijk dat 73% van de consumenten zegt nooit door de financieel adviseur te zijn benaderd over lagere premies. Daarmee zouden die adviseurs - aldus Kassa - de wet hebben overtreden.

Volgens advocaat Harm Jan Tulp, gespecialiseerd in financieel recht, hebben financieel adviseurs vanuit de Wet op het Financieel Toezicht de plicht hun klanten schriftelijk en persoonlijk, toegespitst op de eigen polis, te adviseren over substantiële veranderingen, zoals de sterke premiedaling. Heeft de adviseur dit niet gedaan, dan is hij mogelijk aansprakelijk voor de te veel betaalde premie.

Bekijk ook: Hypotheek onder de loep loont

Volgens Tulp is het adviseren van klanten middels een algemene nieuwsbrief, waarin bijvoorbeeld bespaartips voor de hypotheek werden gegeven, onvoldoende. Alleen als je daar als klant expliciet toestemming voor hebt gegeven, mag je zo geïnformeerd worden. Kassa heeft een voorbeeldbrief opgesteld om je adviseur aansprakelijk te stellen.

Een woordvoerder van Adfiz, brancheorganisatie van financieel adviseurs, bestrijdt de uitspraken van Tulp. „Als een adviseur weet dat een premie flink omlaag kan, moet hij zijn klanten natuurlijk inlichten. Maar het melden van een mogelijke lagere premie valt niet automatisch onder de zorgplicht in de Wet op het Financieel Toezicht.” Hij vraagt zich bovendien af waarom verzekeraars niet uit zichzelf lagere premies berekenen aan hun klanten.

Wat moet ik doen?

Kijk allereerst of jouw premie inderdaad nu lager zou zijn dan toen je de orv afsloot. Kijk in de documenten van je hypotheek welke verzekering precies hebt (looptijd, verzekerd bedrag, gezondheidssituatie) en welke premie je betaalt. Kijk dan hoe hoog de premie nu zou zijn. Er zijn diverse online vergelijkingssites waarin je je premie kunt uitrekenen.

Is de huidige premie veel lager? Overstappen kan lonen, maar wees wel voorzichtig. Een nieuwe verzekeraar hoeft je niet te accepteren. Zeg de oude verzekering pas op als een nieuwe je heeft geaccepteerd. Een orv is namelijk vaak een vereiste voor de hypotheekverstrekker, dus je komt in de problemen als je onverzekerd bent. Soms is ook toestemming van de hypotheekverstrekker nodig voor een overstap. Een verzekering die aan de hypotheek vastzit (verpanding) kan ook niet zomaar worden opgezegd: controleer dit dus van tevoren goed voor je een nieuwe afsluit.

Vaak zijn er overigens wel kosten verbonden aan overstappen. Iets anders om rekening mee te houden is een eventuele overgangsperiode (carenzperiode) bij een nieuwe verzekering. Als er zich vlak na het oversluiten ineens verzekerde risico’s voordoen, hoeft de verzekeraar nog niet uit te keren. Vraag advies aan een deskundige voordat je overstapt.

Kan ik ook geld terugkrijgen van mijn adviseur?

Zijn de premies al geruime tijd veel lager dan wat je nu betaalt? Mogelijk zit je in dezelfde situatie als de klant die naar het Kifid stapte. Kijk of je adviseur je in de afgelopen jaren heeft geïnformeerd over de premiedaling en wat er over informatievoorziening in het contract staat. Ben je helemaal niet geïnformeerd of niet goed? Neem contact op met de adviseur en wijs hem op de Kifid-uitspraak. Eventuele klachten moet je eerst bij hem of haar indienen. Gebruik hier bijvoorbeeld de Kassa-voorbeeldbrief voor.

Lost de adviseur de klachten niet naar tevredenheid op? Kijk op de website van Kifid, waar een sneltest staat, om te zien of je zaak kans maakt om voor de geschillencommissie te komen. Naar de rechter stappen is ook een mogelijkheid. Ieder geval wordt uiteraard afzonderlijk bekeken.

Een woordvoerder van de Consumentenbond ziet de uitspraak van Kifid als een steun in de rug voor consumenten. Zeker voor consumenten die na het provisieverbod in 2013 een verzekering hebben afgesloten. „Als jij hebt betaald voor advies, moet je ook advies krijgen. Informatie over dalende premies hoort daar bij. Als jij het gevoel hebt dat je jarenlang te veel premie hebt betaald, dan moet je daar je adviseur er zeker op aanspreken en als dat niets uithaalt, is de stap naar het Kifid een hele logische.”