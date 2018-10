Minister: geen BKR-registratie studieschuld

De minister reageert op vragen van PvdA-Kamerlid Van den Hul over de berichten dat er een flinke lobby op gang was gekomen om studieschulden ook in het BKR-register op te nemen. Van Engelshoven legt uit dat kredietverstrekkers en het BKR daar al jaren lang voor pleiten.

Maar ze zegt ook meteen dat zij dat op eigen houtje niet kunnen regelen. Zij hebben daarom namelijk de informatie over studieschulden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) nodig. En de regering, DUO is een overheidsinstantie, is niet van zins om daaraan mee te werken „omdat studieschulden al geregistreerd staan bij de DUO en hier eenvoudig toegankelijk zijn voor oud-studenten”.

Studieschuld weegt mee

Het uitblijven van een BKR-registratie betekent niet dat de studieschuld geen factor is bij het bepalen van de hoogte van een hypotheek. Ook zonder registratie worden ze meegewogen. Studieschulden zijn nou eenmal een financiële verplichting die hypotheekverstrekkers in beeld moeten hebben als ze een hypotheek geven.

Daarvan kunnen verstrekkers en adviseurs makkelijk een beeld krijgen door om een uitdraai van de DUO te vragen. Wie zijn studieschuld niet doorgeeft aan de hypotheekverstrekker en in de betalingsproblemen komt, kan misschien geen beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie.