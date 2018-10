’Kwart minder beursgangen’

Dat meldt consultant PwC over het derde kwartaal, zoals gebruikelijk het rustigste kwartaal van het jaar.

Met wat er nog in de ’pijplijn’ zit en wat investeerders met veel onbelegd kapitaal dit jaar nog kunnen doen zou het vierde kapitaal volgens de consultant goed moeten kunnen eindigen.

PwC waarschuwt dat de wereldgroei kan het afremmen, ook door de hogere inflatie en wereldwijde onrust door handelsconflicten die het enthousiasme van investeerders nog kunnen temperen.

Azië sterk

Alleen in Azië namen de activiteit toe, gedreven door beursgangen op de beurs van Hongkong. Dat ging wel om grotere transacties, vooral in China.

In totaal werd er via 261 noteringen $46,8miljard opgehaald, vergeleken met $49,2 miljard via 344 beursgangen in het derde kwartaal van 2017. Dat steekt schril af tegen de $38,3 miljard via 240 noteringen in dezelfde drie maanden van 2016.

Slap kwartaal Amsterdam

Afgelopen kwartaal waren er geen beursgangen op Euronext Amsterdam.

Volgens data van PwC bestaat de wereldwijde top 5 van noteringen in het afgelopen kwartaal uit China Tower tegen $7,5 miljard.

Meituan Dianping, exploitant van een online verkoopplatform ($4,2 miljard), Viva Energy ($2 miljard) - de licentiehouder van Shell-producten in Australië, gevolgd door online platform Pinduoduo ($1,7 miljard) en ten slotte Elanco Animal Health, de fabrikant van producten voor dieren ($1,7 miljard).