Oerlemans Foods Group in Spaanse handen

Oerlemans is sterk in Noordwest-, Midden- en Oost-Europa, terwijl Virto zich vooral richt op Zuid-Europa. De twee bedrijven denken elkaar daardoor goed aan te vullen. Bovendien heeft Virto nog geen ingevroren fruit in het assortiment, terwijl Oerlemans meer Mediterrane producten over kan nemen van het nieuwe moederbedrijf.

Bij Oerlemans werken circa zevenhonderd mensen in Nederland en Polen. Het bedrijf heeft een jaaromzet van ongeveer 90 miljoen euro.