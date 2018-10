Alarm over hoge olieprijs

Het is opvallend dat het IEA zo’n openlijke oproep doet. Eerder vroeg de Amerikaanse president Trump tevergeefs aan OPEC om fors meer productie van ruwe olie om zo de prijzen aan de pomp van benzine, diesel en gas te drukken voor Amerikaanse consumenten.

Vooral door de naderende sancties per 4 november tegen grootleverancier Iran, de derde producent van oliekartel OPEC, zijn prijzen aan het stijgen.

Vorige maand voorspelden analisten vrij unaniem al dat de olieprijs naar $100 per vat van 159 liter zou kunnen stijgen, omgerekend grofweg €2 per vat.

Dinsdagmiddag noteerde een vat Brentolie $84, 50 per vat, over een heel jaar is er 51,5% in prijs bijgekomen.

Verkeerd moment

„We moeten allemaal de riskante situatie inzien, de oliemarkt gaat de red zone in”, aldus Fatih Birol, directeur van het IEA. „Dure energie is terug op een verkeerd moment nu de wereldwijde economie haar momentum verliest.”

Wereldwijde handelsbedrijven voorzien dat voor Saudi-Arabië, met nog altijd geringe productie van leveranciers Venezuela en Libië, onvoldoende snel reageert om een prijsstijging te kunnen voorkomen.

