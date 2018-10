Vestager kijkt naar dividenddeal Shell

Brussel - De Europese Commissie is aan het bekijken of de afspraak in 2005 tussen Shell en de Belastingdienst over het niet betalen van dividendbelasting door de beugel kan. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) heeft dat geantwoord op vragen van Europarlementariër Paul Tang (PvdA) tijdens een zitting van de parlementscommissie waar Tang in zit.