Minister Hoekstra zegt Bali-trip af

Hij wil in Den Haag blijven nu daar druk wordt overlegd over mogelijke alternatieven voor de afschaffing van de dividendbelasting, zei hij tijdens zijn wekelijkse gesprek met RTLZ.

Een woordvoerder van Hoekstra laat weten dat Nederland gewoon vertegenwoordigd is op Bali. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank gaat wel naar de IMF-vergadering, net als hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën.

De coalitiepartijen gaan de afschaffing van de dividendtaks heroverwegen. ,,Dat zijn overleggen waarbij het handig is dat Hoekstra in Den Haag is'', aldus de zegsman. De minister wil bereikbaar zijn voor vragen over bijvoorbeeld de begrotingsregels, en dat zou gezien de lange vliegreizen en het tijdsverschil lastig worden als hij naar Bali reist.