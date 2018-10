Schatkist blijft ING trouw

Dat laat Hoekstra dinsdag weten in antwoord op vragen die Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) had gesteld naar aanleiding van de slechte controle van ING op verdachte transacties. De huisbank van de staat schikte deze wanpraktijken onlangs voor een hoge boete met het Openbaar Ministerie.

Hoekstra schrijft dat het contractueel niet mogelijk is het tot mei 2020 lopende contract met ING tussentijds op te zeggen. Dit kan alleen als de bank wegens overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, niet meer kredietwaardig is, failliet gaat of zijn vergunning is kwijtgeraakt. De schikking van ING met het Openbaar Ministerie ‘biedt geen aanknopingspunt voor opzegging van een lopend contract’, aldus de minister.

ING werd twee jaar geleden na een aanbestedingsprocedure de huisbank van het Rijk. Het in mei 2020 aflopende contract met twee keer voor twee jaar worden verlengd. „Zoals altijd zal ik alle maatschappelijke, juridische en commerciële aspecten meewegen bij het aanbesteden en aanstellen van de huisbankier van het Rijk”, zegt Hoekstra over die verlengoptie.