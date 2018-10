HSBC schikt hypotheekkwestie voor 765 miljoen

Londen - De Britse bank HSBC betaalt 765 miljoen dollar in een schikking met justitie in de Verenigde Staten. De kwestie gaat over de verkoop van verpakte hypotheekproducten in aanloop naar de financiële crisis. Medewerkers van het concern zouden al in 2005 geweten hebben dat destijds verstrekte informatie over de producten niet deugde. Bij de schikking erkent HSBC geen schuld.