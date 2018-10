'Bill Ackman heeft belang in Starbucks'

Naar verluidt maakte Ackman het belang in Starbucks bekend op een conferentie in New York.

Hij had in augustus al laten weten dat Pershing Square een nieuwe positie had opgebouwd in een onderneming van 800 miljoen dollar, zonder daarbij te zeggen om welk bedrijf het gaat. Pershing Square heeft een notering in Amsterdam.

Het aandeel Starbucks steeg tot wel 5,6 procent in New York na het bericht.