’Digitaks Apple en Google onhaalbaar’

Dat meldt de Financial Times dinsdagavond. De Britse zakenkrant kreeg inzicht in de vertrouwelijke notitie van de juristen. Zij spreken uit „ernstige twijfels” over de rechtmatigheid van het voorstel te hebben.

Frankrijk kwam - met de steun van Spanje en Oostenrijk - met het voorstel van de EU-brede ’digitaks’, een digitale omzetbelasting van 3% voor alle diensten van bedrijven als Google.

In september was er nog steun onder ministers van Financiën voor zo’n tijdelijke Europese taks.

Twijfel versterkt

Enkele lidlanden twijfelden: zij zien meer in wereldwijde heffing voor de bedrijven die profiteren van grensoverschrijdende inkomsten uit data, maar elders belasting betalen.

Brusselse juristen twijfelden, anders dan politieke leiders, al langer of het plan van een tijdelijke heffing haalbaar zou zijn.

Volgens de laatste juridische nota zou de digitale omzetbelasting geen indirecte belasting zijn voor deze ondernemingen. Daarmee verdwijnt de rechtsgrondslag voor de digitaks, menen zij volgens de Financial Times.

Miljarden misgelopen

Eerder dit jaar onthulde de commissie haar voorstel voor een tijdelijke heffing voor de inkomsten van ongeveer 120 van de grootste technologiebedrijven.

Technologiebedrijven die in de EU actief zijn, vestigen zich nu in de fiscaal aantrekkelijke landen zoals Ierland, terwijl ze miljardenomzetten boeken in andere lidstaten. Deze landen lopen door de constructie belastinginkomsten mis, hekelde de Franse premier Macron.